Журналісти німецького видання Bild під час роботи у місті Бахмут Донецької області, яке є однією з найгарячіших точок російсько-української війни, потрапили під російський обстріл. Відповідний репортаж видання опублікувало в YouTube у неділю, 12 лютого.

На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж під обстрілами. Вони стоять на фоні зруйнованих будівель і розповідають про те, що там все ще живуть мирні жителі. В один з моментів поруч з ними чутно звуки вибухів.

«Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі», – зазначив журналіст.

У репортажі, який журналісти продовжили знімати в укритті, сховавшись від обстрілу, показано, що попри постійну загрозу життю у місті залишаються мирні жителі, зокрема з дітьми, більшість із яких ховаються у підвалах. Місцеві жителі кажуть, що у місті перебуває близько трьохсот дітей.

Пізніше журналіст розповів, що вибухи були на відстані в 200 м від місця їх перебування.

«Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців…У небі видно російські літаки. Це лякає», – зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.

Він зазначив, що «Бахмут став символом майже річної загарбницької війни Росії проти України».