Невикористані труби для будівництва «Північного потоку-2» зберігаються в одному з німецьких портів

У Німеччині розгортається скандал навколо фонду «Захист клімату та екології», який підозрюють у допомозі компаніям обходити санкції США за участь у будівництві нині підірваного російського газопроводу «Північний потік-2».

Як пише «Бабель» з посиланням на німецьке видання Bild, «кліматичний» фонд, який отримав 20 млн євро від компанії Nord Stream 2 AG (управляє російськими газопроводами «Північний потік» та «Північний потік-2») і використовувався німецькою федеральною землею Мекленбург-Передня Померанія (саме там розташований трубопровід), так і не ліквідували, як заявлялося раніше. Він досі працює.

Тепер стало відомо, що таємниче зниклу минулорічну податкову декларацію Фонду спалила в каміні місцева працівниця фінансової інспекції. У цьому зізнався голова податкової служби Уве Ольшевський на засіданні комітетів з питань права та фінансів. Працівниця інспекції також це визнала. Було спалено щонайменше три декларації. Саме вони стосувалися пожертв на 20 млн євро від кремлівської групи «Газпром». Половина цієї суми мала бути сплачена як податок, але цього не сталося.

Ініціаторкою створення фонду була Мануела Швезіг — премʼєр землі Мекленбург-Передня Померанія. Видання пише, що вона багато років боролася за продовження будівництва трубопроводу, ігноруючи попередження США, Польщі, країн Балтії та України. Стверджують, що вона тісно співпрацювала з найближчим путінським оточенням і від 2018 року сім разів зустрічалася з Маттіасом Варнігом – керівним директором компанії Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, наразі будівництво і запуск «Північного потоку-2» призупинили через диверсію: газопровід підірвали. Тепер пошкоджений газопровід Росія планує законсервувати.