Мартін Кюне малював свастики на автомобілях українців

Член муніципальної ради німецького міста Баден-Баден, який раніше намалював свастики на українських авто, подав у відставку. Про це 30 серпня повідомив журнал Spiegel.

Інцициденти стались на початку року. Один з постраждалих написав заяву в поліцію. З матеріалів судової справи стало відомо, що чиновник напалював свастику і фразу «Fuck UA» на автомобілях з українськими номерами. Автомобілі були припарковані на громадській підземній парковці.

Спершу у ЗМІ не називали ім’я посадовця, але тепер журналісти з'ясували, що йдеться про представника партії «Альтернатива для Німеччини» Мартіна Кюне. Він подав меру заяву про складання мандата. Його однопартієць Александр Арпаші сказав, що той ніяк не коментував висунуті проти нього звинувачення.

Наразі відомо, що Мартіна Кюне оштрафували на суму 50-денного окладу за «використання символіки неконституційних організацій» та образливу поведінку. Постанова про штраф була винесена минулого четверга і ще не була виконана. Якщо представник міської ради не подасть апеляцію, постанова набуде чинності 8 вересня.

Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Інформації про те, до якої партії належить політик, не надходило. До слова, це вже не перший антиукраїнський скандал у Баден-Бадені. На початку минулого року власники ресторану Rizzi звільнили працівника-українця за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України.