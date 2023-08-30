Свен Крюгер їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою

Мер німецького міста Фрайберг Свен Крюгер був гостем на урочистому балу у Санкт-Петербурзі, виступив там з промовою, в якій похвалив Росію і ніяк не згадав її війну проти України. Про це пише Zeit Online.

За словами журналістів, 25 серпня у Єкатерининському палаці проходив Петровський бал. Організатори на офіційних сторінках розповідають, що він задуманий як «продовження традицій російського культурного коду, закладеного Петром І». На подію запросили сотні гостей, а президент Росії Владімір Путін підготував для них відео-звернення, похваливши проект.

З'ясувалось, що серед гостей балу були іноземці, у тому числі мер Фрайберга [місто у Саксонії на південному заході Німеччини, не плутати з Фрайбургом] Свен Крюгер. Його присутність на заході підтвердили і у мерії, коли журналісти запитали про це, хоча поїздка офіційно не анонсувалася.

Його речниця сказала, що Крюгер поїхав до Росії «у приватну поїздку», проте на балу його представили як мера. У промові Крюгер, як повідомляють, хвалив Росію, говорив, що почав вчити російську понад рік тому, та що він переконаний, що «тяжкі часи вийде пройти» і у майбутньому Росія та Німеччина знову знайдуть багато спільного.

Поїздка Крюгера вже викликала резонанс серед місцевих політиків. Лідер фракції ХДС у Фрайберзі Стів Іттерсгаген заявив, що "здивований" вчинком Крюгера. Лідерка фракції СДПН Альона Раац заявила, що нічого не знала про майбутню поїздку Крюгера і це дуже небезпечно і аж ніяк не корисно вплутуватися у такі справи».

Крюгер є міським головою Фрайберга, міста з 40 тис. мешканців, з 2015 року. Спершу він входив до СДПН, але далі став позапартійним. Його поява у Петербурзі стала у несподіванкою, хоча різні зв’язки мера з Росією неодноразово спричиняли дискусії у минулому. Зокрема, відомо, що мер товаришує з ректором Гірничого університету у Петербурзі Владіміром Літвінєнком, який має тісні зв’язки з Путіним.

Політик також товаришує з організатором Петровського балу, німцем Гансом-Йоахімом Фреєм, багаторічним керівником Дрезденського оперного балу, якого називають наближеним до Путіна. Фрей отримував контракти у Росії як культурний менеджер і консультант, а після початку повномасштабної війни не дистанціювався від Кремля і казав, що «на боці Росії» та «любить цю країну, культуру і традицію».