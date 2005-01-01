Німецький суд заарештував екс-голову парламенту Каталонії Карлеса Пучдемона

СвітОлег Костюк, сьогодні, 09:371340

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Німецький суд заарештував екс-голову парламенту Каталонії Карлеса Пучдемона
фото ЕПА
Екс-голову парламенту Каталонії Карлеса Пучдемона оголосили в розшук в Іспанії

Районний суд Ноймюнстера землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини заарештував екс-голову парламенту Каталонії Карлеса Пучдемона, раніше затриманого поблизу данського кордону. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як повідомляється, тепер за запитом іспанської влади німецька прокуратура розпочне процес його екстрадиції. Це питання перебуватиме у віданні землі Шлезвіг-Гольштейн, оскільки політика-втікача затримали саме на її території.

Німецька прокуратура повинна отримати від Іспанії всі необхідні документи у його справі і перевірити, чи є умови для екстрадиції. Якщо екстрадиція буде визнана доречною, Пучдемона видворять в Іспанію протягом 60 днів.

Нагадаємо, екс-голову Каталонії затримали 25 березня на шосе поблизу Ноймюнстера, за 80 км на південь від данського кордону. У четвер, 22 березня, він вирушив до Брюсселя з Гельсінкі. Назад у Бельгію, де політик переховується після втечі з Іспанії, він їхав через Швецію, Німеччину і Данію. Пучдемона затримали за європейським ордером, виданим Верховним судом Іспанії.

В Іспанії тисячі прихильників політика вийшли на демонстрацію проти його затримання в Німеччині. Демонстрація переросла в сутички з поліцією.

Іспанський суд домагався екстрадиції Пучдемона з Брюсселя торік, але пізніше скасував ордер на тлі побоювань, що Бельгія може видати його Іспанії, але обмежити важкість злочинів, у яких його можна буде звинуватити.

27 жовтня 2017 року Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

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