У Барселоні спалахнули сутички через рішення іспанського суду про арешт Пучдемона

У Барселоні внаслідок заворушень на мітингу постраждали 27 людей, повідомляє El Mundo. Всього, за даними видання, на акцію протесту проти рішень іспанського суду вийшли 10 тисяч людей.

«Кілька мітингувальників почали кидати пляшки і запалювати димові шашки», — йдеться в повідомленні.

Учасники акції намагалися прорвати оточення поліції біля адміністрації уряду Каталонії.

LAST MINUTE: There have been 5 persons injured in pacific demonstration in Barcelona. #politicalprisoners #WakeUpEurope #FreedomOfSpeech #Freedom pic.twitter.com/X2Om7JCcMP

Tens of thousands take to the streets of Barcelona and dozens of other cities across Catalonia to protest the imprisonment of 5 more pro-independence politicians #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/oLmUTogY0v