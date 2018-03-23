У Барселоні спалахнули сутички через рішення іспанського суду про арешт Пучдемона

Раніше суд видав європейський ордер на арешт колишнього голови женералітата Каталонії

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 12:48920

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У Барселоні спалахнули сутички через рішення іспанського суду про арешт Пучдемона
фото Daily Express
Заворушення в столиці Каталонії

У Барселоні внаслідок заворушень на мітингу постраждали 27 людей, повідомляє El Mundo. Всього, за даними видання, на акцію протесту проти рішень іспанського суду вийшли 10 тисяч людей.

«Кілька мітингувальників почали кидати пляшки і запалювати димові шашки», — йдеться в повідомленні.

Учасники акції намагалися прорвати оточення поліції біля адміністрації уряду Каталонії.

Раніше стало відомо, що Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього глави уряду (женералітата) Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які покинули Іспанію. Справа стосується референдуму, проведеного в автономії в жовтні 2017 року.

5 листопада Карлес Пучдемон, який перебував у Брюсселі, здався поліції Бельгії. Потім його звільнили на поруки.

Нагадаємо, 27 жовтня 2017 року Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії.

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