На компенсацію погодилися двоє пацієнтів та дружина постраждалого

Частина пацієнтів, які втратили зір після уколів в очі підробним препаратом, погодилися на компенсацію в сумі по 120 тис. грн від Чортківської міської лікарні. Також відомо, що підозрювані лікарі-офтальмологи продовжують працювати у міській лікарні, повідомив місцевий сайт новин «20 хвилин». Також цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в Чортківській лікарні.

Інцидент з масовою сліпотою пацієнтів Чортківської центральної міської лікарні трапився 16 лютого 2023 року. Всі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні і отримали ін'єкцію в очі препаратом «Алтузан» із діючою речовиною бевацизумаб. Наступного дня, 17 лютого, 22 пацієнтів направили в Тернопільську обласну клінічну лікарню, де їх прооперували, а через кілька місяців частині людей провели операції в Одеському інституті очних хвороб та тканинної терапії ім. Філатова. Через рік після лікарської помилки двоє людей померли, ще сімом видалили очі, а 13 мають серйозні проблеми з зором.

За інформацією NGL.media, лікарський засіб, який кололи в очі жителям Чортківщини, офіційно не постачають в Україну, тож він міг потрапити лише контрабандою. Через півтора року після розслідування прокуратура Тернопільщини врешті оголосила підозри трьом офтальмологам Чортківської центральної міської лікарні. Справу передали до суду. Однак за цей час, троє з 19 позивачів забрали заяви й погодилися на компенсацію від лікарні в розмірі по 120 тис. грн на кожного.

За інформацією з ухвали, опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 3 червня представник трьох позивачів надав заяви про їхні відмови від цивільних позовів до Чортківської центральної міської лікарні. Аргументували це тим, що 30 травня 2025 року між медзакладом та потерпілими повністю врегулювали питання щодо відшкодування усієї шкоди.

«За наслідками врегулювання від трьох осіб підготували нотаріально завірені документи, у яких потерпілі під присягою підтвердили, що отримали компенсацію та відмовляються від подальших позовів. У судовому засіданні прокурор вважав, що заяви про відмову від позовів слід прийняти та провадження по справі закрити», – йдеться у документі. Цивільні позови до Чортківської лікарні про відшкодування шкоди ще 13 пацієнтів надалі продовжують розглядати в Чортківському районному суді.

За інформацією «20 хвилин», від цивільних позовів відмовилися один пацієнт та його дружина – Орест та Галина Зрайчики та ще одна постраждала Марія. Орест Зрайчик внаслідок ін’єкції повністю втратив ліве око, а на праве бачить лише на 0,02%: орієнтується в просторі, розрізняє предмети, кольори, силуети. Його дружина Галина розповіла, що рішення про підписання угоди та отримання компенсації далося їм нелегко.

«До лютого 2023 року Орест забезпечував нашу родину, допомагав по господарству. Після цих уколів наше життя перевернулося догори дриґом. Ми готові були судитися до останнього, підготували позов на відшкодування матеріальної шкоди. Розуміли, що всього нам ніхто не компенсує, але хоч щось… Подавали проти лікарні, бо вважали, що найбільша відповідальність – на медзакладі і на тому, хто приніс цей злощасний препарат. Та з часом стало ясно: якщо не підписати угоду, залишимось ні з чим. А так хоч на мінімальні витрати вистачить», – зазначила Галина Зрайчик.

В Чортківській центральній міській лікарні в коментарі ZAXID.NET розповіли, що наразі адвокати ще ведуть перемовини про підписання мирової угоди і отримання компенсації з рештою постраждалих пацієнтів.

«Сума в 120 тис. грн була обрахована за результатами всіх даних щодо лікування та закуплених матеріалів пацієнтами. Адвокати обговорювали з людьми цю суму і спільно дійшли висновку, що це має бути саме 120 тис. грн. Це що стосується цивільного позову проти лікарні. Паралельно також є кримінальна справа щодо діяльності медиків, яку відкрили правоохоронці. По цьому теж буде суд», – розповів директор Чортківської центральної міської лікарні Ростислав Шульський.

Наразі усі троє підозрюваних офтальмологів продовжують працювати в медзакладі. Офтальмологічне відділення зачинене на час розслідування, однак медики приймають пацієнтів в поліклініці.

«Їх від роботи відсторонили лише на час проведення службової перевірки, потім вони повернулися до роботи. Ба більше, я вам скажу, що деякі постраждалі пацієнти і далі продовжують в них лікування. Адже зараз в нас час важко знайти спеціалістів, а офтальмологів тим паче», – зазначив Ростислав Шульський.

Також директор додав, що після цього випадку більше ретельно почали ставитися до контролю медичних препаратів, які надходять в лікарню. «Всі препарати, які ми закупляємо, мають сертифікати відповідності. Ми моніторимо їх відповідність, щоб часом ліки не були заморожені, чи пішли під карантин. За цим слідкуємо дуже», – розповів Ростислав Шульський.