Колишнього лідера Каталонії затримали на дансько-німецькому кордоні

Іспанія звинувачує його у сепаратизмі і видала європейський ордер на арешт

СвітКатерина Чурилова, 25 березня3460

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Колишнього лідера Каталонії затримали на дансько-німецькому кордоні
Карлес Пучдемон перебуває у розшуку, що його оголосила Іспанія

Німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією. Про це повідомляє «Європейська правда».

Пучдемона затримали пополудні 25 березня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на підставі європейського ордеру на арешт, виданого Іспанією. Він подорожував з Данії автомобілем і прямував до Гамбурга, звідки мав намір вирушити до Бельгії.

Німецький кримінальний кодекс передбачає за злочини, які інкримінуються Пучдемону в Іспанії, від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

За даними адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевілляса, німецька поліція проводить усі необхідні в межах європейського ордеру на арешт перевірки.

Раніше повідомлялося, що Карлес Пучдемон залишив територію Фінляндії, уникнувши таким чином арешту.

Верховний суд Іспанії повідомив, що видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, в тому числі на арешт колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона. Справа стосується референдуму, проведеного в автономії в жовтні 2017 року.

Іспанський суд домагався екстрадиції Пучдемона з Брюсселя торік, але пізніше скасував ордер на тлі побоювань, що Бельгія може видати його Іспанії, але обмежити важкість злочинів, у яких його можна буде звинуватити.

27 жовтня 2017 року Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії.

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