Володимир Зеленський привітав українців із Днем знань

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем знань. У відеозверненні, яке було опубліковане на офіційній сторінці президента, він зазначив, що хоч нинішнє 1 вересня відрізняється від попередніх, але є свідченням продовження життя і знань про Україну.

«Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтеся до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну. Знання про неї, слова про неї, мрії про неї – які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в України є такі діти. Є такі ви», – звернувся Зеленський до українських дітей.

У своєму зверненні Зеленський використовував цитати українських поетів, зокрема Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ліни Костенко та інших.

Президент зазначив, що цьогорічне 1 вересня об’єднує в собі десятки попередніх – попередніх років, попередніх століть, битв, які були, і битв, які тривають, перемог, які вислизали з рук нашого народу, і перемог, які українці здобували, і тієї перемоги, яка, за його словами, обов’язково буде.

«Сьогодні в нас День знань – 190-ий день знань. Знань, які резюмують понад тисячоліття українського: української історії, української культури, українського життя. Життя попри все, попри будь-які загрози», – сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що цей навчальний рік починається для всіх по-різному: хтось перебуває далеко від дому в інших регіонах України чи навіть у інших країнах, хтось буде навчатися дистанційно – в онлайн-форматі, хтось – у рідній школі чи у своєму університеті. Але ніхто не перебуває у цілковитому спокої.

Він зазначив, що важливо, що навчальний рік починається, навчання буде тривати, а знання про Україну не перериваються.

«Знати» і «захищати» завжди йдуть поруч. Знати понад тисячолітню історію нашої державності й захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало. Знати нашу географію – нашу прекрасну землю, наше чудове море – і захищати не просто територію, а неймовірні місця, у яких у різні часи творилася наша ідентичність», – наголосив Зеленський.

Він наголосив, що діти стали одними із тих, хто проявив себе 24 лютого, коли українці об’єдналися й стали на захист найріднішого.

«Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко подорослішали. Не злякались, а допомагали. Допомагали в бомбосховищах. Дбали про батьків, які були поранені. Носили воду і їжу військовим. Збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися», – підкреслив глава держави.

І додав, що діти були сміливими і зробили свій вибір – вибір на користь України.

Відео з YouTube «Укрінформу»