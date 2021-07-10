Під Києвом поїзд зійшов з рейок

У суботу, 10 липня, під Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов господарський потяг. Через це частина пасажирських поїздів прямують із запізненням. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

В компанії розповіли, що йдеться про затримку таких рейсів:

№144 Івано-Франківськ – Київ (затримка 3 години);

№142 Львів – Бахмут (затримк 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів – Київ (затримка 2 години 30 хвилин);

№761 Київ – Одеса (затримка 1 годину 40 хвилин);

№715 Київ – Львів (затримка 1 годину 25 хвилин);

№20 Попасна – Київ (затримка 1 година);

№50 Трускавець – Київ (затримка 1 годину 35 хвилин);

№118 Чернівці – Чернігів (затримка 1 година 50 хвилин);

№10 Маріуполь – Київ (затримка 2 години);

№81 Ужгород – Київ (затримка 2 години);

№106 Одеса – Київ (затримка 2 години);

№281 Генічеськ – Хмельницький (затримка 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород – Київ (затримка 1 година).

Частина рейсів станом на 12:00 вже прибула у пункти призначення. Зазначається, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.