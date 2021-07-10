Низка поїздів суттєво затримуються через аварію під Києвом
Поблизу Києва з рейок зійшов господарський потяг
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Під Києвом поїзд зійшов з рейок
У суботу, 10 липня, під Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов господарський потяг. Через це частина пасажирських поїздів прямують із запізненням. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».
В компанії розповіли, що йдеться про затримку таких рейсів:
- №144 Івано-Франківськ – Київ (затримка 3 години);
- №142 Львів – Бахмут (затримк 3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів – Київ (затримка 2 години 30 хвилин);
- №761 Київ – Одеса (затримка 1 годину 40 хвилин);
- №715 Київ – Львів (затримка 1 годину 25 хвилин);
- №20 Попасна – Київ (затримка 1 година);
- №50 Трускавець – Київ (затримка 1 годину 35 хвилин);
- №118 Чернівці – Чернігів (затримка 1 година 50 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (затримка 2 години);
- №81 Ужгород – Київ (затримка 2 години);
- №106 Одеса – Київ (затримка 2 години);
- №281 Генічеськ – Хмельницький (затримка 2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород – Київ (затримка 1 година).
Частина рейсів станом на 12:00 вже прибула у пункти призначення. Зазначається, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.
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