Нобелівському лауреату з Львівщини Роалду Гоффману виповнилося 85 років. Він народився 18 липня 1937 року в місті Золочеві.

З початком гітлерівської окупації Львівщини його родина опинилися спершу в єврейському гетто, а потім у так званому «трудовому таборі». 1943 року Роалдові та вцілілим членам його родини вдалося втекти. До кінця війни місцевий вчитель Микола Дюк переховував їх на горищі сільської школи в Уневі.

Після приходу Червоної армії родина виїхала спершу до Кракова, далі до Німеччині й врешті – до США.

Роалд Гоффман закінчив Колумбійський університет, отримавши ступінь бакалавра медицини. А згодом здобув ступінь доктора хімії в Гарвардському університеті.

Основні наукові дослідження Гоффмана стосуються хімічної кінетики та вивчення хімічних реакцій. Ім'я вченого увічнилося в назвах наукових теорій, наприклад, «Правило (закон) Вудварда-Гоффмана». 1981 року спільно з японським науковцем Фукуї Кен'їті Гоффман здобув Нобелівську премією з хімії.

В усі періоди свого життя Гоффман активно цікавився життям своєї Батьківщини, посильно сприяв розвитку української науки і суспільства. Його співпраця з українськими вченими інтенсивно продовжується і в теперішній час російської агресії. Зокрема, у грудні 2013 року Гоффман був одним з підписантів «Звернення світової академічної спільноти» на підтримку демократичних процесів Революції Гідності в Києві. У березні 2022 року професор Гоффман ініціював підписання «Відкритого листа нобелівських лауреатів» із підтримкою українського народу та вільної незалежної держави Україна перед обличчям російської агресії (на даний час підписало понад 200 Нобелівських лауреатів, а також долучилися президенти США Джиммі Картер, Барак Обама, Далай-лама), що стало унікальним глобальним заходом.

Професор Роалд Гоффман з особливою турботою ставиться до молоді, зокрема й українських студентів, намагається завжди бути для них джерелом істини, правди, волі, освіти. Це вчений, який протягом своєї наукової діяльності забезпечує відкритість, бездоганну чесність і прозорість, а також всебічно дотримується об’єктивної істини і у повсякденному житті.