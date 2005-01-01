Норми споживання газу для споживачів без лічильників можуть зрости втричі, – рішення суду

Адміністративний суд поновив норми споживання газу споживачам без лічильників, що діяли 22 роки тому

Окружний адміністративний суд Києва 30 травня відновив дію втричі більшої норми споживання газу при відсутності лічильника. Таким чином громадяни, які використовують тільки газову плиту, повинні платити за 9,8 куб. м замість 3,3 куб. м.

З позовом про скасування урядової постанови № 203 в суд звернулося ПАТ «Хмельницькгаз».

Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному держреєстрі, скасовано постанову Кабміну №203 від 23 березня 2016 року, якою регламентувалися норми споживання газу, що діють останні два роки. У той же час суд відновив постанову Кабміну №619 від 8 червня 1996 (в первинному вигляді, всі поправки до цієї постанови вважаються неактуальними), повідомила у п’ятницю, 15 червня, агенція «Інтерфакс-Україна».

З урахуванням судового вердикту, норматив споживання газу для домогосподарств, які використовують лише газову плиту при наявності центрального гарячого водопостачання (ГВП) дорівнює 9,8 куб. м/міс. на одну людину (замість 3,3 куб. м.); для домогосподарств з плитою і без центрального ГВП – 18,3 куб. м. (замість 5,4 куб. м.), а з плитою та водонагрівачем – 23,6 куб. м. (замість 10,5 куб. м.).

Причиною скасування урядової постанови №203 суд назвав низку порушень, допущених ппід час її прийняття. Зокрема, постанову №203 не було включено в річний план підготовки регуляторних актів Кабміну – таким чином, не було забезпечено належну прогнозованість і послідовність регуляторної діяльності. Крім того, суд звернув увагу на те, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості під час підготовки документа не оприлюднив належний аналіз його впливу, а також інформацію, необхідну для подання зауважень і пропозицій до нього з боку фізичних та юридичних осіб. Також, за даними суду, проект відповідної постанови відмовилася узгодити Державна регуляторна служба України.

Разом з тим уряд може оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва у вищій інстанції. Станом на п’ятницю, 15 червня, коментарів з цього приводу від уряду немає.

Зазначимо, в Україні щоразу відкладають обов’язковість встановлення газових лічильників, що не дає змоги точно обліковувати, скільки газу насправді використовують споживачі без лічильників. Спершу громадяни, котрі використовують газ без лічильників, мали встановити їх до 2018 року. Однак незадовго до настання 2018 року Верховна Рада відтермінувала цей період ще на три роки. Таким чином, тепер споживачі газу без лічильників мають час на їх встановлення до 2021 року.