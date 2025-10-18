Ангелос Постекоглу протримався біля керма команди трохи більше місяця

Ангелос Постекоглу більше не тренуватиме «Ноттінгем Форест», повідомляє офіційний сайт «лісників». 60-річний фахівець встиг попрацювати з командою лише місяць (очолив команду 10 вересня), однак провальні результати змусили керівництво дострокового розірвати співпрацю з австралійцем (угода була підписана на два роки).

Останньою краплею для босів «Ноттінгема» стала розгромна поразка від «Челсі» (0:3) у 8-му турі АПЛ. Загалом Постекоглу провів біля керма «Форест» 8 матчів, в яких не зумів здобути бодай однієї перемоги. Загалом безвиграшна серія команди налічує вже 10 матчів.

До слова, у поєдинку проти «Челсі» в основі вийшов український легіонер Олександр Зінченко, який відновив після травми. Наш земляк провів на полі 74 хвилини й був замінений на Кріса Вуда.

Після 8-ми турів «Ноттінгем Форест» у турнірній таблиці йде на 17-й сходинці, маючи у своєму доробку 5 очок.