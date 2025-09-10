Ангелос Постекоглу повертається до роботи в АПЛ

Новим головним тренером «Ноттінгем Форест» став Ангелос Постекоглу. 60-річний австралієць підписав з «лісниками» контракт терміном на два роки. На своїй посаді він замінив Нуну Ешпіріту Санту, якого було звільнено напередодні.

Нагадаємо, Постекоглу розпочав тренерську роботу в 1996 році в австралійському «Саут Мельбурн» (здобув з командою 2 чемпіонства). Далі були «Брісбен Роар» (2 чемпіонства) та «Мельбурн Вікторі» з перервою на молодіжну збірну Австралії та грецький «Панахаїкі». У 2018-му, після чотирьох сезонів у національній збірній Австралії (переможець Кубка Азії), очолив японську «Йокогаму» (золото першості), з якої перейшов у шотландський «Селтік» (2 чемпіонства, Кубок Шотландії та Кубок шотландської ліги).

Влітку 2023-го Ангелос очолив «Тоттенхем» і приніс команді перший трофей з 2008 року – Лігу Європи-2024/25. Попри це в червні 2025-го його було звільнено і він 4 місяці залишався без роботи.

До слова, нещодавно «Ноттінгем Форест» підписав українського захисника Олександра Зінченка, взявши його в річну оренду в «Арсенала». Після 3-х турів «Ноттінгем Форест» посідає у чемпіонаті Англії десяту сходинку, маючи у своєму доробку 4 очки.