Нуну Ешпіріту Санту залишився без роботи попри успішні результати

«Ноттінгем Форест» на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Причини звільнення не розголошуються, однак за інформацією ЗМІ португальський фахівець мав сутичку з новим керівником футбольного відділу клубу Еду Гаспаром, який приєднався до «Ноттінгема» після п'яти років на посаді технічного директора «Арсенала».

Також наприкінці серпня Санту скаржився на погіршення стосунків з власником клубу Евангелосом Марінакісом, який також володіє командою Романа Яремчука – грецьким «Олімпіакосом».

Нагадаємо, Нуну Ешпіріту Санту очолив «Ноттінгем Форест» у грудні 2023 року. За підсумками сезону 2024/25 «лісники» фінішували на сьомій сходинці турнірної таблиці АПЛ, завоювавши право виступати в Лізі конференцій (після пониження «Крістал Пелас» з'ясувалось, що буде навіть Ліга Європи).

Нещодавно «лісники» підписали українського захисника Олександра Зінченка, взявши його в річну оренду в «Арсенала». Після 3-х турів «Ноттінгем Форест» посідає у чемпіонаті Англії десяту сходинку, маючи у своєму доробку 4 очки.