Також компанія передала захисникам 1000 одиниць ручного інструменту

Нову партію з 500 генераторів, а також 1000 одиниць ручного інструменту компанія передала Силам підтримки ЗСУ на загальну суму 11 млн гривень.

«Компанія «Епіцентр» завжди допомагала, допомагає і допомагатиме Збройним силам України. Ми передали 500 генераторів різної потужності – від 3,5 до 7 кВт, які допоможуть військовим підрозділам виконувати бойові завдання на передовій. І це наш внесок у загальну перемогу», – сказав Іван Черноног, начальник служби безпеки ТОВ «Епіцентр К».

За словами Валерія Дондюка, начальника електротехнічної служби Збройних сил України, такі генератори ідеально підходять для використання у польових умовах завдяки мобільності й забезпечують електроживлення впродовж тривалого часу.

«Підрозділи, які виконують завдання на лінії зіткнення, працюють в умовах відсутності промислової електромережі. Тому забезпечення будь-якого озброєння чи зв’язку підрозділів ППО, медичних стабілізаційних пунктів, польових кухонь відбувається фактично за допомогою генераторів, які отримують відповідно до потреби. Якби це був мирний час, ми забезпечили б потреби на 100%. А з врахуванням того, що в ході бойових дій знищується військова техніка, в тому числі генератори, потреба постійно є і на момент цієї передачі ми закриємо її певний відсоток», – зазначив Валерій Дондюк.

Генератори передали ЗСУ в межах благодійної ініціативи «Заряджай на контрнастрій», до якої приєднались понад 1,5 млн покупців.

«Ми дякуємо усім нашим покупцям, які долучилися до благодійної ініціативи. Вона ще триває. Ми не маємо права зупинятися, перед нами – нові виклики, і ми будемо допомагати країні до перемоги», – наголосила Ірина Шинкаренко, директор з реклами та маркетингу ТОВ «Епіцентр К».

Загалом група компаній «Епіцентр» спрямувала понад 2 млрд грн на допомогу країні в час війни, передано 76 реанімобілів бойовим та цивільним медикам.