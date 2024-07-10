Новак Джоковіч матиме фору перед суперником у півфіналі

Сербський тенісист Новак Джокович (№2 у світовому рейтингу, колишня перша ракетка світу) достроково вийшов до півфіналу Вімблдону завдяки травмі конкурента. Його суперником у чвертьфіналі турніру мав бути австралієць Алекс де Мінор, який у рейтингу ATP посідає 9-ту сходинку.

Алекс травмувався на матчболі поєдинку 4-го раунду проти перспективного француза Артура Філса (6:2, 6:4, 4:6, 6:3), надірвавши м'яз стегна. Як наслідок, де Мінор оголосив, що знімається з Вімблдону.

«Я відчув сильний тріск під час матчу проти Філса, і вчора пройшов МРТ. Дослідження підтвердило, що це була травма, і є високий ризик погіршення ситуації, якщо я знову вийду на корт», – цитує австралійця офіційний сайт Вімблдону.

Зняття австралійця означає, що Джокович вийшов до півфіналу без боротьби. За путівку до фіналу 7-разовий чемпіон Вімблдону змагатиметься проти переможця пари Лоренцо Музетті (Італія, ATP 25) – Тейлор Фріц (США, ATP 12). У ще одній півфінальній парі зустрінуться росіянин Даниїл Медвєдєв (ATP 5) та іспанець Карлос Алькарас (ATP 3).

Нагадаємо, 25-річний Алекс де Мінор – переможець десяти турнірів ATP (з них дев'ять – в одиночному розряді), двічі фіналіст Кубка Девіса (2022, 2023), фіналіст одного юніорського турніру Великого шлема в одиночному розряді (Вімблдон-2016), переможець юніорського турніру Великого шлема у парному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2016). найкращим його результатом на мейджорах є участь у чвертьфіналах Вімблдону, US Open та Ролан-Гаррос.