Нові польські міністри працювали в одній команді з попередниками, – Дещиця

Польські міністри, які були призначені на свої посади у вівторок, 9 січня, не є новими людьми в уряді - вони до цього працювали на посадах заступників міністрів. Про це повідомив у ефірі Еспресо.TV посол України у Польщі Андрій Дещиця.

«Зміни в польському уряді були анонсовані раніше. Зі зміною польського прем'єр-міністра, яка відбулася в грудні, сталися і зміни у складі уряду. Міністри, які призначені зараз, не є новими людьми в уряді. Вони до цього працювали в уряді на посадах заступників міністрів. Тому вони фактично в одній команді», – сказав Дещиця.

За його словами, в Україні очікують на продовження співпраці з новим польським урядом і, зокрема, з новим міністром закордонних справ. Йдеться про поглиблення українсько-польського партнерства на основі домовленостей, яких досягли президенти Петро Порошенко і Анджей Дуда на зустрічі у грудні.

Як інформував ZAXID.NET, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді - ротації відбулися в дев’яти міністерствах. Зокрема, своєї посади позбувся відомий своєю антиукраїнською риторикою голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський. Його замінили на Яцека Чапутовича.

Зауважимо, що призначення Чапутовича західні ЗМІ розглядають, як рішення Польщі «прийняти більш примиренний підхід до Брюсселя», адже колишній глава відомства Вітольд Ващиковський був відомий своєю жорсткою критикою політики Європейського Союзу.