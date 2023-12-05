Компанія PRAUD показала, як може виглядати оновлена площа князя Святослава поблизу центру Львова. Окрім першого у місті підземного паркінгу, частина якого буде в міському користуванні, тут буде житло і комерційні приміщення. Також забудовник облаштує на площі громадський простір. Однак наразі це лише наміри, попереду ще затвердження детального плану території та видача містобудівних умов та обмежень.

Запропоновані компанією PRAUD зміни до детального плану територій району ще навесні підтримала архітектурно-містобудівна рада Львова. Тепер його має затвердити сесія міськради. ZAXID.NET розповідає, яким може бути нове обличчя мікрорайону, якщо наміри будуть втілені в життя.

Попередня візуалізація проекту оновлення площі князя Святослава

Унікальний для Львова проект

У Львові вже багато років говорять про потребу в підземних паркінгах у центральній частині міста, та жоден інвестор так і не наважився на такий масштабний і коштовний проект.

Компанія PRAUD зголосилася взятися за будівництво дворівневого підземного паркінгу на площі князя Святослава, 5, де -2 рівень підземного паркінгу буде в управлінні міста. Компанія вирішила не просто забудувати площу, де зараз працює відкрита автостоянка, а й трансформувати цей простір у більш екологічний.

Попередня візуалізація оновлення площі князя Святослава

Підземна частина

Підземний паркінг матиме два рівні, один з яких – з окремим заїздом і виїздом – буде виділений для міського користування.

«Нам би вистачило й одного рівня, але навколо – катастрофа з парковкою. Тож створюємо прецедент в центральній частині міста», – говорить директор компанії PRAUD Марко Ткач.

Будівництво підземних паркінгів – це сучасне екологічне рішення, тому спілка автомобілістів, що оперує стоянкою на площі князя Святослава, активно підтримує проект і чекає на його реалізацію. Після оновлення площі усі місця для паркування автомобілів будуть збережені, а територія отримає нові сенси.

Майбутній підземний паркінг також слугуватиме і укриттям для близько 3000 людей у разі повітряної тривоги. Найближче повноцінне укриття для мешканців цієї щільно забудованої території розташоване аж на вул. Городоцькій, а власні підземні паркінги тут мають лише кілька будинків.

Що буде зверху

Окрім дворівневого підземного паркінгу на 200 машин компанія PRAUD планує збудувати на площі офісно-житловий комплекс з невеликим апарт-готелем. Частка житла тут становитиме не більше 60%.

Раніше планувалося, що будівлі матимуть 5-7 поверхів. Та після проведених громадських слухань компанія прислухалась до зауважень мешканців і висотність зменшили, подекуди – до двох поверхів. Верхні поверхи будівель будуть «втопленими».

Середня висота будівель на площі князя Святослав становитиме 18 метрів, що значно менше, аніж має домінантна на цій ділянці споруда – готель Taurus.

«На першому поверсі планується комерція: заклади харчування, салони краси, офіси, велика стоматологічна клініка. Також думаємо про невеликий апарт-готель, де можна буде придбати повністю готовий номер і за допомогою нашого оператора здавати в оренду», – розповідає Марко Ткач.

Попередня візуалізація оновлення площі князя Святослава

Площа-привид

Коли говоримо про площу, то в уяві виникає обрамлений будівлями відкритий простір із зеленню, вуличними меблями тощо. Але поки що це не про площу князя Святослава із її автостоянкою і закинутими радянськими будівлями.

У минулому столітті ця площа називалась площею Юзефа Бема. Сто років тому цю територію утворювали хаотично зведені навколо будинки та промислові приміщення – район почав активно розвиватись після будівництва головного залізничного вокзалу.

Невеликий овал посередині плану є площею князя Святослава (раніше - площа Бема))

1927 рік. територія підприємства АРМА. Сьогодні це пл. кн. Святослава, 5, забудована

Також на площі у різні часи були будівлі господарського призначення – від лазні до автобусного парку. Якийсь час тут була і торговиця. Від жодного із цих об'єктів зараз не залишилось і сліду.

Ось так описує вигляд площі газета «Sprawiedliwość» за 1935 рік: «В кінці знаходиться площа Бема – одне з гамірних торговельних місць. То не є вільною площею, а лише малим простором, оточеним кам'яницями. Про чисте повітря і спокій не може бути й мови».

Від 1944 року на місці сучасної автостоянки була одноповерхова будівля міських лазень, що проіснувала до початку 1970-х років. Також у 1950-1970-х рр. тут розміщувався автобусно-таксомоторний парк, а на самій площі – центральний львівський автовокзал міжміського сполучення, що діяв до кінця 1970-х років.

Повернення громадського простору

Тривалий час територія перебувала у занедбаному стані, лише у 2015-2017 рр. на пл. Князя Святослава, 9 збудували 8-поверховий готель.

Архітектор Юрій Столяров каже, що ділянка, де планує будівництво компанія PRAUD, має не тільки вписатись в навколишнє середовище, а й завершити ансамбль.

За проектом забудовника, планується зробити відступ від дороги зі сторони вул. Ярослава Мудрого і таким чином утвориться площа під громадський простір у понад півтори тисячі квадратних метрів.

«Тут будуть лавки, літні майданчики, дерева. Ідея полягає в тому, щоб люди могли тут зустрітися, щоб площа була корисною для дорослих і дітей. Те, що інші навіть не проектують, ми зробимо відкритим для всіх», – говорить Марко Ткач.

«Зараз це невизначене місце – ані парк, ані площа, ані житло, а пострадянські залишки. Нарешті тут справді буде площа для людей», – додає Юрій Столяров.

Діалог із сусідами

Від часу проведення громадських слухань про майбутнє площі князя Святослава минув вже рік. Понад пів року минуло від схвалення змін архітектурно-містобудівною радою Львова. Та компанія PRAUD не поспішає забудовувати свою ділянку – реалізацію проекту планують розпочати після затвердження змін в детальний план території сесією міськради Львова. Тим часом триває діалог з громадою, її інформування та врахування пропозицій мешканців.

«Для нас важлива думка громади, тому в цьому проекті будуть враховані усі побажання і обрані тільки найкращі інженерні та архітектурні рішення, що відповідатимуть викликам часу. Підписані меморандуми з навколишніми будинками, де чітко задекларовано, які зобов’язання наша компанія бере на себе під час реалізації проекту. Це квиток у майбутнє, де ідея перевершить всі очікування і набуде нових значень», – говорять у компанії.

Отож, площа князя Святослава матиме не лише новий вигляд, а й нові сенси, адже проект компанії PRAUD стане окрасою вулиці і, цілком імовірно, новою сучасною пам’яткою.

Що відомо про компанію PRAUD

Компанія з польськими інвестиціями з'явилась на львівському будівельному ринку у 2014 році і розпочала із проекту житлового комплексу Kvartal PRAUD між вулицями Голубовича і Городоцькою. За цей час компанія також звела житловий комплекс PRAUD Premium на вул. Марка Вовчка і житловий комплекс PRAUD «Веселка», що у 2021 році отримав відзнаку міжнародного конкурсу «Кришталева цегла 2021». Також біля «Веселки» на вул. Залізничній забудовник звів будівлю під дитячий садок.

Окрім того, триває будівництво котеджного містечка зі 130 будинків PRAUD Hills неподалік Львова – у селі Бірки, а також будівництво багатофункційного комплексу PRAUD Select на вулиці Клепарівській. Загалом ідеться про 70 тис. квадратних метрів житла, вже введеного в експлуатацію.