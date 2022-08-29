Вигляд на вул. Митрополита Андрея і Митрополита Ангеловича

У Львові 13 вересня у Пороховій вежі проведуть громадські слухання про зміну детального плану території у межах вул. Митрополита Андрея, Війтовича, Шептицьких і вул. Митрополита Ангеловича. Про це повідомляє міськрада Львова. На ділянці, де розташовані склади, хочуть збудувати клубний житловий комплекс із паркінгом. Початок слухань о 15:00.

Місце, де планується будівництво, – посеред житлового кварталу за пам'ятником Степану Бандері. Поряд – сквер, будинки, семінарія. Раніше ділянка належала вже закритому підприємству дорожнього зв'язку – тут були склади і гаражі, куди заїжджала важка техніка. Її викупила приватна структура, а забудову тут реалізовуватиме компанія PRAUD Investment, директор якої Марко Ткач і головний архітектор проекту Юрій Столяров розповіли ZAXID.NET про деталі проекту.

Квартал, в якому планується будівництво

Розпочати обговорення і запустити процес підготовки до будівництва планувалося на початку року, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало до паузи і переосмислення планів.

Марко Ткач каже, що компанія PRAUD Investment вирішила все ж реалізовувати проект, адже нове будівництво – це підтримка економіки міста і країни та робочі місця для сотень людей. Польські інвестиції в компанію допомагають це забезпечити.

«Ідеться не лише про людей, задіяних у проектуванні і будівництві, а й про суміжні галузі – будівельні матеріали, логістику тощо. Зараз багато хто залишився без роботи і робочі місця дуже потрібні. Ще нове будівництво – це плата місту за землю і сплата податків в бюджет», – говорить директор компанії.

Окрім того, у травні у Львові затвердили нові стандарти будівництва житла із урахуванням виникнення різних надзвичайних ситуацій. Згідно з новими нормами, підземні паркінги та інші приміщення мають адаптувати для укриття людей, на поверхах також повинні бути кімнати безпеки, а в будинку – протипожежні стіни й вікна. Ці стандарти будуть враховані і в будівництві клубного житлового комплексу із паркінгом на вулиці Митрополита Андрея, разом із європейськими стандартами, на які спирається компанія.

Із чого починалося

Ділянка викуплена ще кілька років тому. Початково, у 2017 році, розповідає Юрій Столяров, були плани збудувати на ній готель із супутніми закладами обслуговування.

«Логіка була така, що поруч залізничний вокзал і непогане сполучення з аеропортом. До центру – також близько. Але тоді сусіди не дуже добре сприйняли цю ідею – людей бентежило, що може бути шум, постійний рух. Тож проект поставили на паузу і повернулись за 4 роки із новою пропозицією», – говорить головний архітектор проекту.

Із урахуванням думки мешканців концепцію змінили з готелю на клубний житловий комплекс.

«Там житимуть люди, які хочуть тиші і спокою, буде гарний зелений двір і паркінг. Ми вважаємо, що у дворі, посеред житлових будинків, не повинно бути надмірного шуму. Комплекс має гармонійно доповнити цей житловий квартал», – каже Марко Ткач.

Перехрестя вул. Шептицького, Митрополита Ангеловича та площі Кропивницького

Початок вул. Війтовича. Фото: Zbruc

Окрім концепції будівництва, девелопер змінив інтенсивність забудови: якщо раніше ішлося про 6 поверхів, які дозволені в цьому ареалі, то тепер у планах – два будинки висотою 2-4 і 3-5 поверхів.

«Навколо будинки переважно триповерхові, але там висока стеля і дахи, тобто виходить висота як 5 поверхів. Поряд семінарія, що має 5 високих поверхів, і 6-поверховий будинок на куті кварталу. У новій концепції ми врахували навколишнє архітектурне середовище і усунули дискомфорт для мешканців», – розповідає Юрій Столяров.

Що буде в комплексі

Два будинки із секціями висотою від 2 до 5 поверхів будуть розраховані орієнтовно на 20 квартир. Комерційних приміщень, що традиційно розташовуються на перших поверхах новобудов, тут, імовірно, не буде.

«Такі клубні будинки переважно мають на перших поверхах загальні приміщення для мешканців – великий хол, ігрову кімнату, місце для зустрічей чи простір для різних подій», – говорить архітектор Юрій Столяров.

Також планується будівництво підземного паркінгу – кількість паркомісць буде така ж, як і квартир, тож двір комплексу буде закритим для машин. Водночас, підземний паркінг слугуватиме укриттям для мешканців і їхніх сусідів у разі потреби, як цього вимагають нові стандарти будівництва житла, затверджені у Львові у травні.

«Окрім того, біля цих будинків є можливість відновити скверик для загального користування. І ми хочемо це зробити, бо зараз тут закинуті гаражі і смітники, а може бути інакше», – говорить Марко Ткач.

Після громадських слухань проект розглядатиме містобудівна рада, а потім його мають затвердити на сесії міськради Львова. Після цього буде виготовлений ескізний проект, містобудівні умови та обмеження. Лише після проходження всієї процедури почнеться будівництво.

Компанія PRAUD Investment уже понад 7 років працює на будівельному ринку Львова. За цей час збудовано кілька житлових комплексів, з яких особливо прикметні вже завершений ЖК PRAUD Premium на вул. Марка Вовчка і багатофункційний комплекс PRAUD Select на вулиці Клепарівській, будівництво якого триває. Обидва проекти відповідають архітектурним тенденціям міжнародного рівня, і в компанії обіцяють, що новий комплекс на вул. Митрополита Андрея буде ще більш сучасним і гармонійним.

Комплекси PRAUD Premium і PRAUD Select