Новим головним тренером ФК «Львів» став Юрій Бакалов

Юрій Бакалов

ФК «Львів», після того, як посаду головного тренера покинув бразилець Жилмар, очолив 52-річний український спеціаліст Юрій Бакалов. При цьому, як повідомили у клубі, тренерський штаб «синьо-золотих левів», який очолив Юрій Михайлович, не зазнав жодних кадрових змін – Батіста, Юрій Панфілов, Тарас Гребенюк та Сергій Борзенко продовжують працювати з командою.

Юрій Бакалов народився 16 січня 1966 року. Протягом своєї ігрової кар’єри він виступав у клубах «Торпедо» (Запоріжжя), «Поділля» (Хмельницький), «Нива» (Миронівка), «Верес» (Рівне), ФК «Черкаси» та «Кремінь» (Кременчук).

Левова частина тренерської кар’єри Бакалова пройшла у структурі київського «Арсенала», де з 2010 по 2011 рік він працював на посаді головного тренера. Також в активі наставника – робота у грузинському «Зугдіді» та кам’янській «Сталі».