Наказ про призначення Миколи Румянцева керівником Закарпатської митниці у понеділок, 26 липня, підписав голова Держмитслужби Павло Рябікін.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі.

«Призначити із 27 липня 2021 року Румянцева Миколу Олександровича на посаду начальника Закарпатської митниці, як переможця конкурсу, шляхом укладання контракту про проходження державної служби з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці у розмірі 18000 гривень на місяць», – зазначається у наказі голови Державної митної служби.

Як вказано у документі, Миколі Румянцеву встановлюють випробування на посаді керівника Закарпатської митниці строком на шість місяців.