Олег Продан працював начальником Тернопільського обласного управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства

Новим мером Теребовлі стане начальник управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської облдержадміністрації, 46-річний Олег Продан. Він на позачергових виборах 31 жовтня отримав 68% голосів. Загалом він випередив свого основного суперника самовисуванця від БПП Юрія Ништу на більше ніж 5000 голосів.

У Теребовлянській територіальній виборчій комісії ZAXID.NET розповіли, що поки що це підсумкові результати, але офіційно має все підтвердити ЦВК України.

«У нас було п'ять кандидатів на посаду голови. Загалом в громаді проголосувало 9558 виборці. З них 6447 голосів відали за Олега Продана. На другому місці опинився Юрій Ништа з 1346 голосами. На третьому — Михайло Тимошик з результатом 765 голосів. Четверте і п'яте відповідно посіли Тарас Козак (345 голосів) та Степан Кодира (291 голос). Загальна явка склала 41,84%», — розповіла ZAXID.NET голова Теребовлянської територіальної виборчої комісії Світлана Веселовська.

У поліції Тернопільщини відзначають, що вибори на Тернопільщині пройшли без порушень. А от офіційні спостерігачі від громадських організацій в Тернопільській області розповідають, що під час виборів були все-таки незначні порушення, але вони навряд чи вплинуть на виборчі результати.

Офіційний спостерігач від ГО «Центр суспільних досліджень ПОЛІС» Ігор Процик розповів журналісту ZAXID.NET, що під час виборчого процесу відмітив слабке матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць. На деяких дільницях було досить прохолодно, не було достатньої кількості кабінок та виборчих скриньок. Практично усі дільниці не пристосовані для людей з малою мобільністю.

«Нам вдалося попередити і більш суттєві порушення. На одній із дільниць в Теребовлі жінка хотіла проголосувати за допомогою посвідчення особи в додатку «Дія». Вона розповіла членам ДВК, що при собі не має паспорта чи іншого посвідчення, яке дозволене згідно із законодавством, але в неї є електронне посвідчення особи в додатку «Дія». Члени ДВК були готові видати їй бюлетень, але ми встигли нагадати їм, що згідно із виборчого кодексу видавати бланк для голосування можна лише по паспорту, ID картці», — розповідає Ігор Процик.

Представник громадської організації додає, що їх насторожила явка на одній із дільниць, а саме в селі Ласківці. «В Ласківцях зареєстровано 1198 виборців. Станом на 13:00 виборчого дня явка складала лише 18%. А потім почала різко збільшуватися і склала майже 60%, проголосувало 719 людей. Також мене насторожило, що практично всюди за нами і журналістами ходили чоловіки, які представилися Громадським формуванням охорони порядку. А спостерігачі від одного з кандидатів почали звинувачувати мене в тому, що я своїми діями заважаю роботі членів дільниць. Хоча я нічого не порушував», — додає Ігор Процик.

Наразі, результати передадуть в Центральну виборчу комісію. Після контрольного підрахунку, за кілька днів там оголосять офіційні результати.