Новим представником України на перемовинах у Мінську став екс-заступник Кличка

Олексія Резнікова призначили політичним переговірником щодо Донбасу

Президент підписав указ про призначення колишнього заступника мера Києва Віталія Кличка Олексія Резнікова представником України на переговорах у Мінську. Відповідний документ №701/2019 опублікували на сайті голови держави.

Володимир Зеленський уповноважив Резнікова представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Резніков замінить у підгрупі Романа Безсмертного.

Олексій Резніков — правник, адвокат, у 2014-2015 роках був заступником Віталія Кличка як міського голови Києва, а в 2016-2018 роках працював заступником Кличка як голови КМДА.

Як писав theБабель, він пов’язаний з головою Офісу президента Андрієм Богданом — останній починав кар’єру юриста в адвокатській компанії «Правіс», власниками якої були Резніков, депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко та екс-заступник керівника Секретаріату президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин. Також свого часу він порадив Богдана судді Київського апеляційного господарського суду Михайлові Новікову як потенційного помічника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 серпня звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі ТКГ з врегулюванню конфлікту на Донбасі.

В Офісі президента тоді заявили, що Безсмертного звільнили через формування «більш ефективної команди».

У 2015-2016 роках Безсмертний уже був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Він залишив посаду через розбіжності з тодішнім президентом Петром Порошенком.

Політик вдруге долучився до ТКГ 9 липня 2019-го, він замінив у групі колишнього посла України в США Олександра Моцика.