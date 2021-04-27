Новий аеропорт на Закарпатті збудують у селі Нижній Коропець, яке розташоване за 10 км від Мукачева і входить до Мукачівської територіальної громади, повідомило у вівторок, 27 квітня, видання Mukachevo.net з посиланням на свої джерела.

На позачерговій сесії у вівторок депутати Мукачівської міськради уповноважили міського голову Андрія Балогу на підписання меморандуму про співпрацю щодо проектування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області. Його підписали за участі Мукачівського міського голови Андрія Балоги і директора державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів» Олега Тарасюка. Останнє підприємство визначено замовником будівництва, повідомила прес-служба Мукачівської міськради.

Також меморандум підписали голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков та голова облради Геннадій Петров.

За повідомленням Закарпатської ОДА, уряд підтримав включення проекту будівництва нового міжнародного аеропорту на Закарпатті до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Село Нижній Коропець розташоване за 10 км на південь від Мукачева

Вартість будівництва нового аеропорту на Закарпатті: що відомо

У 2021 році з державного бюджету вже виділили 30 млн грн на виготовлення проектної документації. Очікується також субвенція із держбюджету на 4 млрд грн. За попередніми підрахунками, 3 млрд грн витратять на будівництво злітно-посадкової смуги, а ще 1 млрд грн – на розбудову інфраструктури.

«Конфігурація перспективного летовища у Закарпатті буде подібною до летовища у Хорватії. Враховуючи географічне розташування, майбутній аеропорт буде мати оптимальну локацію, яка дозволить безперешкодно забезпечувати Закарпаття повітряно-транспортними послугами. Орієнтовний термін будівництва складає близько 3 років», – сказано в повідомленні.

Довжина злітно-посадкової смуги майбутнього аеропорту становитиме 2800 м, що дозволить приймати літаки класу Аitbus 320 та Вoeing 737.

Чому на Закарпатті будують новий аеропорт

Наразі в Закарпатській області діє єдиний аеропорт, розташований в Ужгороді, однак з його роботою регулярно виникають труднощі через те, що літаки, які у нього заходять, змушені зачіпати повітряний простір Словаччини. Україна і Словаччина регулярно підписують угоди, які розблоковують роботу аеропорту.

Спершу передбачалося, що новий аеропорт збудують або на військовому аеродромі Мукачева, або в селі Середнє Ужгородського району. Однак від обидвох ділянок уряд відмовився.

За словами керівника «Укрінфрапроекту» Кирила Хомякова, від будівництва аеропорту на місці військового аеродрому уряд відмовився через те, що він може обслуговувати лише військові літаки, а в Середньому місцеві жителі вирішили нажитися на будівництві аеропорту, скупивши землі, щоб потім перепродати їх державі втричі дорожче.

Раніше повідомлялося, що будівництво нового аеропорту на Закарпатті мали почати ще в 2020 році.