Новий в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін заявив, що в «Укрзалізниці» розпочинається «Велике будівництво». Про це повідомила прес-служба компанії у четвер, 12 серпня.

Як повідомляється, сьогодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков представив Камішина залізничникам.

В «Укрзалізниці» додали, що Кубраков окреслив наступні пріоритетні завдання, які стоять перед новим керівництвом:

підняття тарифів на вантажні перевезення,

налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – ДП «Енергоатом»,

залучення на український ринок міжнародних інвесторів та закупівля нових потягів та локомотивів, як в українських, так і в іноземних виробників, за умов локалізації виробництва.

«Укрзалізниця колись була потужною компанією, і я пам’ятаю ті часи. Але, на жаль, останні роки її стан тільки погіршувався. Моє завдання – переломити негативну тенденцію занепаду залізниці та повернути їй колишню потужність, а залізничникам – престижність професії. Тож в «Укрзалізниці» розпочинається «Велике будівництво». Мені потрібна гарна команда і кожен із вас отримає можливість стати її частиною», – сказав Камишін.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні уряд призначив нового тимчасового керівника «Укрзалізниці». Тимчасовий голова правління керуватиме у найближчі місяці «Укрзалізницею» за підтримки спеціального антикризового штабу.

Минулого тижня РНБО доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як відомо, РНБО виносила питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.