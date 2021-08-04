У травні Кубраков змінив місце керівника «Укравтодору» на міністра інфраструктури

Рада нацбезпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як повідомляє «НВ Бізнес», у розпорядженні якого опинилися копії витягу з протоколу засідання РНБО, виконувати обов’язки голови правління компанії він буде, допоки голову правління не оберуть відповідно до статуту товариства.

Згідно з документом, Кабмін має невідкладно скликати загальні збори акціонерів «Укрзалізниці» та вирішити низку питань:

приведення залізничних тарифів на вантажні перевезення Україною до економічно обґрунтованого рівня;

забезпечення безперебійним постачанням електроенергії та врегулювання процедури її закупівлі;

розроблення та запровадження масштабних програм відновлення інфраструктури, ремонту вагонів та тягового рухомого складу, закупівлі нових локомотивів;

збільшення транзиту та розширення мережі маршрутів для контейнерних перевезень, а також запровадження високошвидкісного руху.

Про те, що РНБО доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова також пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Мініфраструктури.

РНБО виносила питання «Укрзалізниці» на засідання 30 липня. Під час наради було вирішено ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

Зазначимо, що у травні Кубраков змінив місце керівника «Укравтодору» на міністра інфраструктури. Водночас поєднувати посаду міністра та керівника «Укрзалізниці» Кубраков не може через конфлікт інтересів.

Введення тимчасового керівництва на «Укрзалізниці» спричинене критичним станом підприємства, що становить загрозу нацбезпеці. В РНБО з посиланням на дані Служби безпеки повідомили про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії. Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.