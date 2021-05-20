Олександр Кубраков став міністром інфраструктури України

У четвер, 20 травня, Верховна Рада підтримала призначення міністром інфраструктури України Олександра Кубракова. За відповідне рішення під час засіданя 20 травня проголосували 284 нардепи.

Напередодні Комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендував призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури. На посаді Кубраков змінив Владислава Криклія, якого звільнили 18 травня.

За відставку попереднього міністра Владислава Криклія проголосували на засіданні Ради 18 травня. Він написав заяву про звільнення самостійно.

Хто такий Олександр Кубраков

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської області. Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю – маркетолог, а також короткотермінову програму у «Harvard Kennedy School».

Працював у сфері інформаційних технологій. Після роботи начальником відділу маркетингу у «Київстарі» став радником спочатку голови КМДА Олександра Попова, а потім – радником з IT Віталія Кличка.

У 2016 році став співзасновником ТОВ «Місто для людей» – компанії із обслуговування уведених в експлуатацію багатоповерхових будинків. Наступні кілька років однойменні компанії з’явилися й в інших містах України: Маріуполі, Миколаєві, Дніпрорудному, Енергодарі.2019 року став депутатом Верховної Ради за списком партії «Слуга народу».

У листопаді 2019 року переміг у конкурсі на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України, у грудні 2019-го склав депутатський мандат.

Згідно з декларацією, Кубраков володіє: квартирою площею 55 квадратів, придбаною у 2013 році, автівками Hyundai Accent 2008 року випуску, Mazda 6 2013 року випуску та автівкою BMW X4 2017 року випуску. Крім зарплати та дивідендів, очільник Укравтодору задекларував дохід від підприємницької діяльності.