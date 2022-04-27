Медичним потягом до Львова доставили хворих цивільних

Новий евакуаційний медичний потяг «Укрзалізниці» і міжнародної медичної гуманітарної організації « Лікарі без кордонів» привіз до Львова 25 хворих і поранених цивільних. Їх супроводжували бельгійські лікарі та українські волонтери, повідомила 26 квітня у Facebook «Укрзалізниця».

Під новий евакуаційний медичний потяг спеціально обладнали вісім вагонів. Він має окремий вагон інтенсивної терапії, апарат УЗД, дюжину кисневих концентраторів, дефібрилятори, кардіомоніторингову систему та інфузійні помпи.

«Укрзалізниця», сказано у повідомленні, раніше вже надала в розпорядження «Лікарів без кордонів» (MSF) чотири переобладнані вагони. І у рамках спільного проекту з МОЗ України впродовж останнього місяця медпоїздами вдалося перевезти понад 300 цивільних пацієнтів та членів їхніх родин із зон бойових дій.

«Транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих та поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами. Цей поїзд був зібраний та оснащений буквально за три тижні», – повідомив Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці».

Марі Бертон, координаторка проекту медичних потягів з боку MSF розповіла, що свою роботу вони розпочали з того, що максимально швидко запустили в експлуатацію коротший медичний потяг, адже потреба була невідкладною.

«Тепер ми переходимо до більшого та більш технічно досконалого медичного потягу. Це дає нам змогу краще допомогти лікарням на сході з транспортуванням найбільш вразливих пацієнтів, а відтак зберегти їм місце для лікування нових поранених», – твердить Марі Бертон.

Рейси медичного поїзда не розголошуються й продовжаться на регулярній основі.

До слова, MSF або Medecins Sans Frontieres (штаб-квартира у Бельгії) – «Лікарі без кордонів», незалежна міжнародна медична гуманітарна організація. Лауреат Нобелівської премії миру 1999 року за гуманітарну діяльність та допомогу постраждалим під час збройних конфліктів, від природних і техногенних катастроф. Наразі в Україні команда MSF налічує близько 120 міжнародних, а також понад 200 українських співробітників. Набір до лав волонтерів MSF постійно відкритий.