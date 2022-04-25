Мінігоспіталь забиратиме хворих і поранених з областей, де йдуть бойові дії

У неділю, 24 квітня, у перший рейс відправився новий медичний евакуаційний поїзд. Мінігоспіталь з кількох вагонів буде евакуйовувати із областей, які потерпають від російських обстрілів і бомбардувань, поранених і хворих. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак. Вона також додала, що для роботи у поїзді МОЗ шукає лікарів і медсестер.

За словами Ірини Микичак, поїзд-госпіталь забезпечений усім необхідним обладнанням і медикаментами для автономної роботи в рейсі. Цей ресурс – результат співпраці МОЗ, міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» і Укрзалізниці.

«Хто готовий долучитися, пишіть. Нам потрібні лікарі-анестезіологи і медсестри», – написала Ірина Микичак.

Кандидатів, яких зацікавила пропозиція, вона просить надсилати резюме та мотиваційні листи (бажано англійською мовою, резюме українською мовою також розглядатимуться) на електронну адресу MSFOCB-Kyiv-PAM@brussels.msf.org