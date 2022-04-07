У клініках ЄС, Канади і США вже лікується майже 400 українських дітей

МОЗ України ініціювало співробітництво з Європейською Комісією (DG SANTE – Генеральний директорат з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів) щодо лікування за кордоном тих українців, які постраждали від російської військової агресії.

«Відтепер українські пацієнти після евакуації можуть бути направлені на лікування до клінік країн-членів ЄС. Процес евакуації проходитиме за посередництва Emergency Response Coordination Centre (ERCC), який є дієвим механізмом захисту цивільного населення у надзвичайних ситуаціях. Також він забезпечує швидке розгортання екстреної підтримки та діє як координаційний центр між усіма державами-членами ЄС», – повідомило 7 квітня МОЗ.

Додаткові питання взаємодії між Україною та ЄС з даного питання обговорили міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та Стела Киріакідес Єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування в комісії Урсули фон дер Ляєн.

Раніше, завдяки підтримці американської клініки St. Jude Children's Research Hospital (клініки Святого Юди) та уряду Республіки Польща, лікарі львівського Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру забезпечили лікування 381 дитині у клініках ЄС, США та Канади.

Це, передусім, пацієнти з онкологією, з важким ураженням центральної нервової системи, з гострою та хронічною нирковою недостатністю, а також іншими важкими хронічними захворюваннями, що рідко зустрічаються.

У ході перемовин учасники визначилися з важливими операційними процедурами, які є своєрідною інструкцією, та отримали доступ до платформи системи раннього попередження та реагування (EWRS). Саме вона є базою для обміну інформацією про логістику пацієнтів між країнами-членами ЄС, Молдовою та Україною.