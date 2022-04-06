З кордону діти санітарним поїздом поїхали до спеціально створеної клініки у Польщі, а вже звідти - у різні клініки Європи

У середу, 6 квітня, на лікування у закордонні клініки виїхала ще одна група онкохворих дітей, які не можуть чекати, поки закінчиться війна, бо їм терміново потрібне лікування. Маленьких пацієнтів з України прийматимуть клініки Нідерландів і Швейцарії.

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі повідомили, що до пункту пропуску «Медика» автобусами разом з рідними виїхало понад 20 онкохворих дітей. Про найважчих хворих потурбувалися польські колеги, які надали для них спеціалізований транспорт. З «Медики» санітарним потягом вони поїдуть у спеціально створену у Польщі клініку Unicorn, а далі – у різні медичні заклади Європи. Спеціалізована клініка в місті Утрехт (Нідерланди), якою опікується королівська родина, запропонувала свою допомогу таким дітям. Інших маленьких пацієнтів лікуватимуть медики швейцарських клінік.

Серед дітей, які поїхали на лікування за кордон, є і 9-річна Марійка з окупованого села на Донеччині. У неї діагностували пухлину головного мозку. Частину утвору вдалось видалити ще до початку війни. Зараз дівчинка потребує додаткових аналізів і спеціальної терапії. Мамі дівчинки дивом вдалося вибратися і дістатися до Львова, в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, щоб дати доньці шанс одужати.

Та не всі онкохворі діти виїжджають за кордон, багато залишається у Центрі, де отримують всю необхідну медичну допомогу.

Лікарі Центру радять: якщо дитина потребує спеціальної терапії, яка тимчасово зупинена в Україні через війну, можна скористатися допомогою спеціалістів Центру і отримати можливість продовжити лікування за кордоном. Тел. «гарячої лінії» Центру: +380971507053.

До слова, 6 квітня зі Львова на лікування за кордон поїхала вже дев'ята група дітей з онколоігчними та іншими важкими захворюваннями. Понад 100 клінік світу готові безкоштовно лікувати хворих українськиї дітей. Зараз понад 400 дітей лікуються у клініках Польщі, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Канади, США та інших країн.