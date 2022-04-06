Важкопоранених українських рятувальників лікуватимуть у спеціалізованих клініках Німеччини та Чехії

У спеціалізованих клініках Німеччини та Чехії лікуватимуть важкопоранених українських рятувальників. У середу, 6 квітня, трьох працівників ДСНС із Києва, Київщини та Запорізької області, які отримали важкі поранення, доправили до Франкфурта, а звідти у спеціалізовані клініки, повідомили у ДСНС України.

«Транспортування важкопоранених було організувано спільним звітно-ситуаційним центром GMLZ Федерального управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах BBK та здійснено за логістичної підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ2», – сказано у повідомленні.

Такі перевезення важкопоранених українців будуть проводитися і надалі.

З початку військової агресії російської федерації, повідомляє ДСНС України, загинуло 27 рятувальників, ще 72 співробітники отримали травми.