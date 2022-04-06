Будинок мешканки Рубіжного повністю зруйновано, власниця дивом вижила

У Рубіжному Луганської області тривають потужні обстріли житлових кварталів. За останнб добу один чоловік загинув, п’ятеро отримали поранення. Одну жінку дістали з-під завалів будинку, який зруйнувався внаслідок атаки російської армії.

«У Рубіжному під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка. Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні», – повідомили у ДСНС Луганської області.

Окрім того, за минулу добу росіяни зруйнували дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків в області. У житловій будівлі в Попасній вигоріли одразу три поверхи будинку.

Як уточнив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, окупанти прицільно знищують підконтрольний українцям Південний мікрорайон Рубіжного. Людей наполегливо просять виїжджати з регіону через ймовірне посилення бойових дій.