Російські загарбники вбили рятувальника на Київщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У вівторок, 15 березня, на Київщині російські окупанти вбили працівника ДСНС Володимира Ярмолюка.
«Російськими окупантами у селищі Велика Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович», – йдеться у повідомленні ДСНС у Київській області.
Вбитий окупантами рятувальник Володимир Ярмолюк (фото ДСНС)
Рятувальники висловили співчуття родичам загиблого колеги.
Цього ж дня в Гостомелі окупанти взяли в полон ще одного рятувальника Олексія Данченка, який допомагав під час евакуації мешканців.
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