У вівторок, 15 березня, на Київщині російські окупанти вбили працівника ДСНС Володимира Ярмолюка.

«Російськими окупантами у селищі Велика Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович», – йдеться у повідомленні ДСНС у Київській області.

Вбитий окупантами рятувальник Володимир Ярмолюк (фото ДСНС)

Рятувальники висловили співчуття родичам загиблого колеги.

Цього ж дня в Гостомелі окупанти взяли в полон ще одного рятувальника Олексія Данченка, який допомагав під час евакуації мешканців.