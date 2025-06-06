Високі температури особливо небезпечні для немовлят, літніх людей, тих, хто має надлишкову вагу чи працює на відкритій місцевості

На Львівщині лише встановилася тепла літня погода, але у четвер, 5 червня, вже було два випадки, коли люди постраждали через високу температуру. Один – у Самбірському районі, другий – Львові. Обоє потерпілих їхали у громадському транспорті, коли їм стало погано.

57-річна мешканка Самбірського району їхала у маршрутці і раптово знепритомніла. Пасажири викликали «швидку», яка доставила жінку у районну лікарню Старого Самбора. До пасажира у Львові також викликали медиків, але він від госпіталізації відмовився.

Літо і спека – ще попереду. Високі температури особливо небезпечні для немовлят, літніх людей, тих, хто має надлишкову вагу чи працює на відкритій місцевості.

Дитина боїться стоматолога? Це можна змінити. У Bioclinic є всі умови, щоб візит до лікаря не став стресом. Фахівці клініки знаходять підхід до дітей від 3-х років, забезпечують комфортне і доброзичливе середовище та знеболюють лікування сучасними методами. Тут малюки виходять із кабінету з усмішкою, а батьки – з полегшенням.

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф опублікував поради, дотримання яких допоможе без проблем пережити спекотні дні. Медики також покроково вказують, як надати першу допомогу людині з тепловим чи сонячним ударом. З ними варто ознайомитися, бо ніколи не знаєш, яка буде реакція на спеку у тебе чи у людей, які поруч.