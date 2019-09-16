Новий військовий прокурор розсекретив електронні декларації військових прокурорів

Віктор Чумак розсекретив засекречені декларації військових прокурорів через кілька днів після свого призначення

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову Генпрокуратури, якою засекречувалися електронні декларації військових прокурорів, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури у понеділок, 16 вересня.

Таким чином, відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який веде Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК).

При цьому голова НАЗК Олександр Мангул повідомив, що для відкриття доступу до е-декларацій агентство повинне отримати відповідну постанову ГПУ і прийняти відповідне рішення.

НАЗК: Для відкриття декларацій військових прокурорів НАЗК має отримати постанову Генпрокуратури та ухвалити відповідне рішення.



Про це прес-службі #НАЗК заявив Голова Національного агентства Олександр Мангул ️ https://t.co/Qd1LvcDU5n pic.twitter.com/ebAnkDPQqt — НАЗК (@NAZK_gov) September 16, 2019

Як відомо, електронні декларації військових прокурорів Генпрокуратура засекретила 31 березня 2017 року, пояснивши це заходами безпеки.

Віктор Чумак очолює головну військову прокуратуру з 11 вересня 2019 року.