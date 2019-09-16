Новий військовий прокурор розсекретив електронні декларації військових прокурорів
Декларації військових прокурорів Генпрокуратура засекретила в березні 2017 року
Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову Генпрокуратури, якою засекречувалися електронні декларації військових прокурорів, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури у понеділок, 16 вересня.
Таким чином, відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який веде Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК).
При цьому голова НАЗК Олександр Мангул повідомив, що для відкриття доступу до е-декларацій агентство повинне отримати відповідну постанову ГПУ і прийняти відповідне рішення.
Як відомо, електронні декларації військових прокурорів Генпрокуратура засекретила 31 березня 2017 року, пояснивши це заходами безпеки.
Віктор Чумак очолює головну військову прокуратуру з 11 вересня 2019 року.