Новий військовий прокурор розсекретив електронні декларації військових прокурорів

Декларації військових прокурорів Генпрокуратура засекретила в березні 2017 року

СуспільствоВолодимир Пиріг, 16 вересня4810

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Новий військовий прокурор розсекретив електронні декларації військових прокурорів
фото з відкритих джерел
Віктор Чумак розсекретив засекречені декларації військових прокурорів через кілька днів після свого призначення

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову Генпрокуратури, якою засекречувалися електронні декларації військових прокурорів, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури у понеділок, 16 вересня.

Таким чином, відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який веде Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК).

При цьому голова НАЗК Олександр Мангул повідомив, що для відкриття доступу до е-декларацій агентство повинне отримати відповідну постанову ГПУ і прийняти відповідне рішення.

Як відомо, електронні декларації військових прокурорів Генпрокуратура засекретила 31 березня 2017 року, пояснивши це заходами безпеки.

Віктор Чумак очолює головну військову прокуратуру з 11 вересня 2019 року.

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