Відчуваючи дискомфорт, ми втомлюємося швидше та не можемо зосередитися. Мініофіс вдома можна створити легко і без значних витрат.

Усе необхідне для облаштування робочого місця є у «ВіЯр». Вже 19 років компанія постачає матеріали та фурнітуру для меблів. Тут є всі комплектуючі – від ДСП і МДФ до ручок і гачків. Крім того, ви можете замовити будь-які види обробки матеріалів та отримати готові до збирання деталі. Що ж знадобиться для облаштування робочого місця?

Меблі. Насамперед це робочий стіл. Створити його дуже просто: виберіть металевий каркас або опори, додайте стільницю потрібного формату з ДСП чи компакт-плити, і готово! У розділі «Меблеві каркаси» є всі потрібні елементи. Мінімальна комфортна довжина столу – 120 см, ширина – 60 см, висота – 70-80 см. Враховуйте свій зріст, а також кількість і габарити техніки, яку необхідно розмістити. Бракує місця для звичайного столу? Встановіть відкидну стільницю.

Для зберігання речей є 3 рівні: на столі, під столом (тумби і шухляди), над столом (навісні полиці). Якщо ви працюєте з книжками та документами, додайте стелаж. Конструкції з алюмінієвих профілів Mensola з наповненням із ДСП або скла виглядають легко і не захаращують простір. Або ж величезний вибір плитних матеріалів – до ваших послуг.

Освітлення та розетки. Робоче місце має бути добре освітленим. Передусім ідеться про денне світло, тож розмістіть його якнайближче до вікна. У сонячну погоду виручать штори чи жалюзі. Втім, без додаткових джерел світла не обійтися. Додайте світильники (точкові, настільні, для полиць тощо), створіть акценти за допомогою LED-стрічки.

Висувні та вбудовані розетки, розеткові блоки з USB-портами, бездротові зарядки – вибирайте їх тут для зручного заряджання і підключення техніки.

Лицьова фурнітура та аксесуари. Доповніть меблі фурнітурою у відповідному стилі. У «ВіЯр» є більш ніж 1200 варіантів меблевих ручок, а також гачки, полицетримачі й інше. Надійне зберігання документів, грошей і особистих речей гарантують ручки Ferro Fiori з відбитком пальця. Пам’ятайте про маленькі затишні дрібнички: килимки, кімнатні рослини, підставки для канцелярії та постери.

Висувні механізми для шухляд і завіси, розсувні та складні системи для дверей, безліч інших комплектуючих – замовляйте усе необхідне для мініофісу у «ВіЯр».

Де ж облаштувати мінікабінет? Зважайте на площу й освітленість приміщень, зручність розташування, віддаленість від домашньої метушні. Найбільш поширені варіанти – це окрема зона у вітальні чи спальні, балкон, місце під сходами. Рішень є безліч, тож вибирайте комплектуючі у «ВіЯр» і працюйте продуктивно та комфортно!