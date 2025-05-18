Діагностичний центр є підприємством Львівської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» 14 травня уклало договір вартістю 37,05 млн грн на придбання системи магнітно-резонансної томографії із ТОВ «Протек солюшнз Україна». Документ оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

У коментарях до тендерної документації окремі гравці ринку медичної техніки в Україні скаржилися на те, що «написані вимоги обмежують коло учасників та нас в тому числі, які можуть запропонувати сучасне обладнання». Ішлося про те, що технічна специфікація прописана для апаратів МРТ від компанії GE Healthcare.

Львівський обласний клінічний діагностичний центр частково погодився із зауваженнями потенційних учасників торгів. Попри це, участь в торгах взяло лише ТОВ «Протек Солюшнз Україна», власниками якої через швейцарську фірму є кияни Наталія Тугай і Федір Кірпенко.

Наталія Тугай, за даними медіа, входить до близького кола бізнесмена Миколи Кузьми, з яким і пов’язують фірму «Протек солюшнз Україна». Низка фірм з орбіти Миколи Кузьми є постійними переможцями державних закупівель спеціалізованого медичного обладнання. На початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році Миколу Кузьму пов’язували також з фірмою, що буцімто збирала бронетранспортери для української армії з російських запчастин.

Сам Микола Кузьма віддавна мав зв’язки з російським бізнесом. Окрім того, він був помічником нардепки Раїси Богатирьової, яка згодом очолила МОЗ України. Також він був помічником нардепа Сергія Пашинського, якого підозрюють в участі у злочинній організації та привласнення майже 100 тонн нафтопродуктів у 2014 році.

Окрім того, що ТОВ «Протек Солюшнз Україна» є фігурантом низки журналістських розслідувань про закупівлі медобладнання в Києві, Полтаві, Миколаєві, інших обласних центрах, фірма також фігурує у кримінальних провадженнях. Наприклад, в 2023 році НАБУ відкрило кримінальне провадження, що стосується закупівлі медичних меблів КНП «Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» у ТОВ «Протек Солюшнз Україна» за завищеними цінами.

У договорі між Львівським обласним клінічним діагностичним центром і фірмою «Протек Солюшнз Україна» ідеться про постачання центру апарату МРТ виробництва фірми GE Healthcare. Попри те, що це американський виробник медичного обладнання з низкою представництв в Європі, країна походження обладнання, як прописано в договорі, – Китай. Поставка має відбутися до 30 вересня 2025 року.

Фінансування закупівлі відбувається відповідно до Рамкової Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна між Урядом України та Європейською Комісією.