Українцям, які споживають відносно невеликі обсяги природного газу в побуті, в розрахунках плати за розподіл облгази почали виставляти рахунки за більші обсяги, ніж зафіксував лічильник. Через зміну законодавства для таких споживачів, котрі, наприклад, користуються газом кілька днів на рік на дачах або у сільських будинках, суми в платіжних квитанціях суттєво зросли, пише Kosatka.Media.



Причиною цього є те, що змінилася методика нарахування плати за розподіл газу та з’явилися так звані мінімальні об’єми замовленої потужності: якщо раніше платню за доставку розраховували на підставі показників лічильника, то тепер у споживачів будуть нормативи, заплатити менше від яких вони не зможуть.

Відповідно до постанови НКРЕКП №580, з 1 січня 2021 року плата за розподіл газу розраховується, виходячи з фактичного обсягу споживання газу за газовий рік (тобто, згідно з показниками лічильника за період 1 жовтня по 30 вересня), але не може бути меншою за:

39 м3 – якщо у споживача є лише газова плита;

126 м3 – якщо у споживача є газова плита і газова колонка;

314 м3 – якщо споживач використовує природний газ комплексно, зокрема й для опалення.

Це означає, що навіть якщо впродовж року споживач не спалить жодного кубометра газу, все одно йому виставлять рахунок, який залежатиме від встановленого у будинку чи квартирі газового обладнання.

Щоби споживачеві зрозуміти, чи буде він платити більше, потрібно порахувати сумарне споживання газу за період від 31 вересня 2019 року до 1 жовтня 2020 року (так званий газовий рік). Якщо сума буде меншою за 39 м3 (для дому з газовою плитою), 126 м3 (для дому з газовою колонкою) або 314 м3 (якщо є газове опалення), то плата за розподіл відтепер буде більшою, ніж раніше.

Залежно від області сума може суттєво відрізнятися. Наприклад, для клієнтів «Львівгазу» за мінімальної річної замовленої потужності для будинку або квартири з опаленням розмір щомісячної плати становитиме 314/12*2,016=52,75 грн. Для оселі з плитою та колонкою – 21,16 грн, а для помешкання лише з газовою плитою – 6,55 грн.

За словами членкині НКРЕКП Ольги Бабій, нинішні обсяги замовленої потужності – це цифри з усередненої статистики по фактичному споживанню українських домогосподарств за попередній газовий період.

«Зараз іде величезна кількість скарг щодо цієї ситуації. Мені здається, що це усереднення було не розраховано до кінця. Тобто, взяли укрупнені показники, але не дивилися певні деталі по нижньому і верхньому споживанню. Я думаю, що нам треба буде переглянути в подальшому цей підхід саме для таких споживачів», – заявила вона.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП затвердила тариф на доставку природного газу для найбільшого оператора газорозподільних мереж Львова та області – АТ «Львівгаз». Від 1 січня 2021 року він становить 2,016 грн/м3 із ПДВ. До цього «Львівгаз» прагнув підвищити тариф одразу вчетверо, щоби коштом абонентів зокрема покрити збитки, отримані протягом минулих років.