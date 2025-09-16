Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека розташована у колишньому палаці Замойських

Львівський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу управління майном спільної власності Львівської облради та витребував з незаконного володіння підвальні приміщення Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки на вул. Зеленій, 24 у Львові, які мешканці використовували як житлові.

Як зазначається в постанові від 12 вересня, суди щодо нежитлових приміщень площею 68,7 м2 на першому поверсі будинку та підвальних приміщень площею 59,8 м2 на вул. Зеленій, 24 тягнуться з 2013 року. Двоє мешканців позивалися про визнання права власності на нерухоме майно, яке вони використовували як житло з 1951 року. Натомість управління майном ЛОР вимагало витребування майна з незаконного володіння. У матеріалах справи йдеться про те, що спірні приміщення належать до нежитлового фонду та переобладнані під житло самовільно.

Апеляційний суд Львівської області у листопаді 2013 року ухвалив рішення на користь управління майном ЛОР та витребував з незаконного володіння згадані нежитлові приміщення на першому поверсі та підвальні приміщення. Європейський суд виявив порушення ст. 8 Європейської конвенції з прав людини (Право на повагу до приватного і сімейного життя).

Після цього Верховний Суд у грудні 2024 року скерував справу на повторний розгляд в апеляційній інстанції.

Львівський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу мешканців. Апеляційну скаргу управління майном ЛОР задовольнив частково – постановив витребувати з незаконного володіння підвальні приміщення площею 59,8 м2 комунального закладу ЛОР «Львівська обласна наукова-педагогічна бібліотека» на вул. Зеленій, 24.

Постанова набрала законної сили, але ще може бути оскаржена в касації.

Будівля Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки на вул. Зеленій, 24 – це кoлишній палац Замойських початку XIX століття. Палац розміщений у глибині ділянки, відділеної від вулиці кованою огорожею. Перед головним фасадом насаджено невеликий сквер. Приклад приміського палацу доби класицизму.

Зазначимо, це не єдина судова справа щодо виселення мешканців з приміщення обласної науково-педагогічної бібліотеки на вул. Зеленій, 24. Раніше Личаківський районний суд зобов’язав сім’ю Багацьких звільнити самовільно облаштовану квартиру площею 45,5 м2.