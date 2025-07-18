«Оболонь» оголосила про підписання чемпіона світу, який не зміг закріпитися в «Карпатах»
26-річний хавбек спробує реанімувати свою кар'єру в київській команді
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Український півзахисник Максим Чех став гравцем київської «Оболоні», повідомляє офіційний сайт «пивоварів». Терміни угоди та умови не розголошуються. До київського клубу 26-річний хавбек приєднався у статусі вільного агента після відходу з «Карпат» (15 липня 2025 року).
Нагадаємо, Чех – вихованець «Шахтаря», однак за головну команду «гірників» не зіграв жодного матчу. Відправлявся в оренду в «Маріуполь» та азербайджанський «Сабаїл».
У серпні 2023 року став гравцем львівських «Карпат». Минулого сезону він жодного разу не вийшов на поле в офіційних матчах. Загалом за «зелено-білих» провів 18 поєдинків, в яких відзначився 1 забитим м'ячем і 1 гольовою передачею.
Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). У 2019 році під керівництвом Олександра Петракова став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.
До слова, «Оболонь» попередню першість завершила на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 32 очки.