Максим Чех минулого сезону не зіграв жодного офіційного матчу

Український півзахисник Максим Чех став гравцем київської «Оболоні», повідомляє офіційний сайт «пивоварів». Терміни угоди та умови не розголошуються. До київського клубу 26-річний хавбек приєднався у статусі вільного агента після відходу з «Карпат» (15 липня 2025 року).

Нагадаємо, Чех – вихованець «Шахтаря», однак за головну команду «гірників» не зіграв жодного матчу. Відправлявся в оренду в «Маріуполь» та азербайджанський «Сабаїл».

У серпні 2023 року став гравцем львівських «Карпат». Минулого сезону він жодного разу не вийшов на поле в офіційних матчах. Загалом за «зелено-білих» провів 18 поєдинків, в яких відзначився 1 забитим м'ячем і 1 гольовою передачею.

Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). У 2019 році під керівництвом Олександра Петракова став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.

До слова, «Оболонь» попередню першість завершила на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 32 очки.