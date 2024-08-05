Парламентський комітет ухвалив рішення щодо мобілізації українців до 25 років.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні у понеділок, 5 серпня, підтримав законопроєкт, яким буде введено обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у телеграм.

За його словами, схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військового вишколу під час навчання в вищому навчальному закладі (військової кафедри).

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, відповідно до чинної редакції закону «Про мобілізацію» військовозобов'язані до 25 років, що пройшли базову загальновійськову підготовку, не підлягають призову. Однак що робити з тими, хто цю підготовку чи службу не проходив – не визначено. У документі, який сьогодні підтримав комітет, прописано відстрочку для таких людей.

Окрім цього, документом передбачено право на звільнення для тих чоловіків, яких таким чином уже мобілізували. Надалі законопроєкт нардепи мають розглянути у сесійній залі. Однак термінів його розгляду наразі не вказують.

Зауважимо, що у ЗМІ останнім часом почастішали випадки повідомлень про мобілізацію молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі. Такі випадки викликають значний суспільний резонанс.