Частину цих земель планували віддати під забудову

Оборонному державному підприємству повернули у власність земельну ділянку біля Тернополя. Площа землі становить майже 3,9 га, а ринкова вартість – 163 млн грн. Ділянку привласнити планувала Байковецька сільська рада. Посадові особи громади незаконно переоформили і перевели землю в комунальну власність.

Розслідували зловживання в сфері земельного законодавства працівники Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Після завершення розслідування кримінального провадженні і збору усіх необхідних доказів справу передали в суд. Під час судового розгляду правоохоронці встановили, що Байковецька сільська рада незаконно зареєструвала за собою право комунальної власності на території.

«Земельна ділянка має площу майже 3,9 гектара, а вартість її визначена в межах 163 млн грн. Ця земля належала Тернопільській філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Після розгляду її повернуто у власність Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Судове рішення на користь концерну радіомовлення було прийнято минулого року, а в січні цього року прокурори та виконавча служба забезпечили виконання рішення. Також було проведено державну реєстрацію земельної ділянки за законним власником – оборонним підприємством.