БМ-21 «Град»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град»), розміщені всупереч Мінським домовленостям в окупованих районах Луганської області. Про це повідомляється у щоденному звіті СММ в Україні 22 січня, повідомляє «Укрінформ».

Згідно з документом, 22 «Гради», розміщені з порушенням ліній відведення, були виявлені 21 січня патрулем СММ поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Зазначимо, що 19 січня на тимчасово окупованій території було зафіксовано 61 одиницю військової техніки збройних формувань РФ, яку розмістили з порушенням Мінських домовленостей.

16 січня українська сторона СЦКК повідомила про 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яку з порушенням Мінських домовленостей було розміщено на тимчасово окупованій території.

Раніше місія ОБСЄ заявила про тиск російських бойовиків на Донбасі. Найманці глушать безпілотники спостерігачів і блокують їх пересування.