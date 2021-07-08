З 21 березня по 6 червня фахівці спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксували близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за попередній відповідний звітний період. Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, пише «Укрінформ».

«Як повідомляє СММ, кількість порушень режиму припинення вогню зросла майже втричі – з 7,5 тис. до майже 21 тис., з географічним розповсюдженням збройного насильства на всю довжину лінії зіткнення», – заявив він.

Український посол вказав на те, що це стрімке зростання кількості порушень перемир’я розпочалося в березні – саме тоді, коли Росія нарощувала свої війська на кордоні з Україною та на тимчасово окупованих нею українських територіях.

Крім того, протягом цього ж періоду, починаючи з 21 березня, СММ зіткнулася із зростанням випадків «глушіння» сигналу GPS безпілотників Місії: ця кількість зросла у майже чотири рази – із 166 до 619. «Передусім, цілями були БПЛА дальнього радіуса дії, які здатні виявляти незаконну військову діяльність Росії через державний кордон, у тому числі у нічний час. І це не могло бути співпадінням.

Впродовж періоду з 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ також фіксувала зростання кількості озброєння, яке було розміщено з порушенням ліній відведення – з 435 до 670 одиниць.

«Переважна більшість цього озброєння (цього разу 87%), як і раніше, було зафіксовано на тимчасово окупованих Росією територіях. Ця кількість була б іще більшою, якби російська сторона не обмежувала свободу пересування СММ», – заявив очільник місії України в ОБСЄ.

За його словами, всі ці цифри Місії ОБСЄ засвідчують масштаб військових загроз Україні з боку Росії «як частини зусиль Кремля з примусу України слідувати нав'язаним Росією шляхом врегулювання конфлікту».