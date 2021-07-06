Майор Богдан Бродовський загинув під час обстрілів на Донбасі

Загиблим внаслідок обстрілів на Донбасі у понеділок, 5 липня, виявився майор Богдан Бродовський. Про це повідомили представники 93 ОМБр «Холодний Яр» у Facebook.

«Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади … Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був випускником Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Він служив у ЗСУ з 2002 року. У 93 бригаді офіцер почав служити ще до початку війни. Був начальником продовольчої служби. Потім ненадовго звільнявся, відновився у корпусі резерву. Нещодавно він відновив службу у 93-тій бригаді.

У нього залишилися дружина і двоє дітей.

За минулу добу окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки з великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу.

Окрім загиблого Богдана Бродовського, поранення отримали троє бійців ЗСУ.