У понеділок, 5 липня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення. Про це повідомляє командування ООС.

Окупаційні війська сьогодні обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу», – заявили у штабі.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Зараз на місці обстрілу працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Раніше у ТКГ запропонували переписати Мінські домовленості, оскільки угоди в теперішньому вигляді недосконалі і потребують доопрацювання.

Також Україна шукає заміну Мінську для перемовин по Донбасу. За словами Леоніда Кравчука, нині навіть фізично потрапити у столицю Білорусі неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення. Крім того, на його думку, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.