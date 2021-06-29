Російсько-терористичні війська на Донбасі під час обстрілів українських позицій використовують снаряди, які російські збройні сили списали через завершення терміну їх придатності, повідомив у вівторок, 29 червня, штаб операції Об’єднаних сил. Зокрема, такі снаряди окупанти застосували під час обстрілу 26 червня.

«Під час дослідження вирв, розриву снарядів і решти фрагментів від боєприпасів, встановлено факт застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм. Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності», – сказано в повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що вищезгадані боєприпаси росія постачає бойовикам, які мають на озброєнні гармати 2Б16 «Нона-СВК» російського виробництва з метою їх утилізації. При цьому в штабі зазначили, що 2Б16 «Нона-СВК» на озброєнні Збройних сил України не перебуває.