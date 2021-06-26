За добу 25 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби – 2 порушення «тиші», загинув військовий ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Як повідомляється, в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У бік Гранітного російські найманці здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

«Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ. Станом на 7 годину ранку 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям. На обстріли бойовиків сили ООС відкривали вогонь у відповідь.

Доповнено. Як повідомили у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського, під російським обстрілом українських позицій біля донецького передмістя Піски загинув старший солдат Андрій Гонар.

«З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

Військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Служив у 58-й конотопській бригаді з червня 2019 року.

Полеглому було 49 років. Він народився 17 листопада 1971 року.

«26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам’яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам’ять Герою!», – сказано в сповіщенні.